شكرا لقرائتكم هيما: تصريحات الرجاء أثرت على لاعبي الزمالك والونش أفضل مدافع فى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الرجاء نجح فى الضغط النفسي على لاعبي القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة بسبب تصريحات المدير الفني والإدارة قبل المباراة.

وقال سعيد خلال تصريحات تلفزيونية: "التصريحات أثرت على لاعبي الزمالك والجهاز الفني، ونتيجة مباراة الذهاب قريبة للغاية وهو ما حدث من بداية الشوط الول وتخوف لاعبي الأبيض وهناك أخطاء جسيمة فى التشكيل".

وأضاف: "كان يجب على باتشيكو مشاركة محمد عبدالغني بدلا من محمود علاء لأنه خاض أخر مباراتين وقدم مستوي مميز للغاية، والبعد عن المباريات أثر على مستوي علاء".

وأضاف هيما: "الونش المدافع الأول لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة، ويجب أن يشارك بشكل أساسي وأتمني من حسام البدري أن يضع الونش فى التشكيل ثم يضع باقي اللاعبين".

وأضاف: "الونش تطور بشكل كبير فى الفترة الماضية وكان متهور فى الكثير من الكرات ولكنه يقدم مستوي أكثر من رائع".