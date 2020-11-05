شكرا لقرائتكم جماهير الزمالك تحتفل بالتأهل للنهائى أمام بوابات القلعة البيضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفلت جماهير نادى الزمالك أمام بوابات القلعة البيضاء فى ميت عقبة ، بتأهل الفريق إلى الدور النهائى من بطولة نهائى دورى أبطال أفريقيا ، بعد التغلب على الرجاء المغربى بثلاثة أهداف مقابل هدف للفريق المغربى، وجاءت الاحتفالاات بالهتاف للفريق الأبيض و كذلك الرقص رفع الاعلام البيضاء .

تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.

سبق وأن تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.