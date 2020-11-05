شكرا لقرائتكم زادة: مكافآت خاصة للاعبي الزمالك بعد التأهل لنهائي أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، صرف مكافآت خاصة للاعبي القلعة البيضاء بعد الفوز على الرجاء والتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا. وقال خلال تصريحات تلفزيونية: "مرتضي منصور قرر زيادة المكافآت وصرف 100 ألف جنيه لكل لاعب بعد التأهل للمباراة النهائية وخاصة بعد الأداء الرجولي أمام الرجاء". وأضاف: "مباراة القمة أمام الأهلي خارج التوقعات، وهذه المباريات تكون بها توفيق بشكل كبير، وهذا ما حدث خلال المباريات الماضية وأتمني أن يفوز الزمالك بكأس أفريقيا".

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