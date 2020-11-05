فاروق جعفر : الزمالك تحول الى غول عقب هدف الرجاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق فاروق جعفر نجم الزمالك السابق على مباراة فريقه ضد الرجاء المغربي، والتي فاز فيها الفارس الأبيض بثلاثة أهداف لهدف، وتأهل لمواجهة الأهلي في نهائي دوري الأبطال و قال خلال تصريحات لاستديو قناة الزمالك: "الزمالك لما تحرر اللاعبين من القيود وبدأت تاخد راحتها في الملعب من وجهة نظري لو مدرب الرجاء هقول يا رتني ما جبت الهدف لان الزمالك تحول الى غول داخل الملعب".
أشار: "الزمالك انطلق بعد الهدف وتحرر اللاعبين من الأفكار وركزت في الملعب وبقى ليها هدف لان في الأول كانت بتحافظ على الهدف".
شدد: "الشوط الأول الزمالك مكنش ند للرجاء ولكن لما جه فيه جون مستواه تغير واللعيبة رجعت بشكل قوي وتغيرت من لعيبة مستسلمة وهادية إلى لعيبة تنفجر وتؤدي بشكل قوي وتخرج القوة المتفجرة لديها".
تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.
سبق وأن تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.
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