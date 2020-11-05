شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر : الزمالك تحول الى غول عقب هدف الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق فاروق جعفر نجم الزمالك السابق على مباراة فريقه ضد الرجاء المغربي، والتي فاز فيها الفارس الأبيض بثلاثة أهداف لهدف، وتأهل لمواجهة الأهلي في نهائي دوري الأبطال و قال خلال تصريحات لاستديو قناة الزمالك: "الزمالك لما تحرر اللاعبين من القيود وبدأت تاخد راحتها في الملعب من وجهة نظري لو مدرب الرجاء هقول يا رتني ما جبت الهدف لان الزمالك تحول الى غول داخل الملعب".

أردف: "اللاعبين عملوا ضوء جديد لجماهير الزمالك الفريق كان متأخر بهدف ويفوز 3 / 1"، متابعا: "باتشيكو حط افضل تشكيل ومحطش افضل طريقة لعب وهو ما حدث في الشوط الأول وكان قليل الحيلة في اول 45 دقيقة ".

أشار: "الزمالك انطلق بعد الهدف وتحرر اللاعبين من الأفكار وركزت في الملعب وبقى ليها هدف لان في الأول كانت بتحافظ على الهدف".

شدد: "الشوط الأول الزمالك مكنش ند للرجاء ولكن لما جه فيه جون مستواه تغير واللعيبة رجعت بشكل قوي وتغيرت من لعيبة مستسلمة وهادية إلى لعيبة تنفجر وتؤدي بشكل قوي وتخرج القوة المتفجرة لديها".