شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يهنئ الزمالك ويؤكد على استعادة مصر لريادتها الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني بخالص التهنئة لنادي الزمالك ولاعبيه وجهازهم الفني بمناسبة تأهلهم إلى نهائي دوري الأبطال الأفريقي عن جدارة واستحقاق ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن هذا الفوز الكبير ولحاق الزمالك بالأهلي إلى النهائي ليضمن البطولة لمصر يشير إلى استعادة الكرة المصرية لريادتها الأفريقية منذ فوز المنتخب الأولمبي الوطني ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة وتأهله إلى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية .

ويؤكد أيضا الاتحاد المصري لكرة القدم أن هذه الإنجازات التي حققتها ولا تزال الكرة المصرية ما كان لها أن تتم لولا إيمان دولة بأسرها ودعمها للرياضة كمنهاج عمل، وتأتي تنفيذا لاستراتيجية أولاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كل الاهتمام والرعاية وبذلت كل قطاعات الدولة ذات الصلة كل الجهد والإمكانات من أجل تحقيق تلك الأهداف .

إن الاتحاد المصري لكرة القدم وهو يشارك الملايين من شعب مصر العظيم سعادته بكل انتصار للكرة المصرية ليؤكد مرة أخرى على إصراره للمضي قدما على طريق الانجازات والنهضة المرجوة للكرة المصرية وفق أسس قويمة ومدروسة لا تبتغي سوى الصالح العام وكل الخير لبلادنا وأولادنا.

تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.

سبق وأن تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.