شكرا لقرائتكم خبر عن جمال السلامى : أهنأ الزمالك على التأهيل و لاعبى الرجاء قدموا ما لديهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ جمال السلامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي نظيرة الزمالك عقب التأهيل الى المباراة النهائية لملاقة الاهلى الغريم التقليدي وأوضح جمال السلامى خلال تصريحات تلفزيوينة أن لاعبى الرجاء المغربى قدموا ما لديهم خلال المباراة و ظهروا بشكل متميز خلال أحداث اللقاء ولكن في أخر 30 دقيقة تمكن الأبيض من السيطرة و أحراز 3 أهداف لحسم التأهيل

تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.

سبق وأن تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.