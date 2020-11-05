شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك و الرجاء.. مصطفى محمد يتخطى حسن شحاتة في الأهداف الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفوق مصطفى محمد لاعب فريق الزمالك على حسن شحاتة نجم الزمالك و المنتخب السابق، في السجل التهديفى في أفريقيا ، بعد أن سجل اللاعب ثنائية في مرمى الرجاء المغربى بمباراة إياب نصف نهائي دورى ابطال افريقيا التي جمعت الفريقين بإستاد القاهرة وانتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف .

ورفع مصطفى محمد رصيده في المباريات الأفريقية إلى 8 أهداف بالتساوى مع الرباعى محمود عبد الرازق شيكابالا ، و محمد صبرى ، و عبد الله سيسيه ، بالإضافة إلى محمود عبد المنعم كهربا ، مقابل 6 أهداف فقط سجلها المعلم في أفريقيا .

كما تخطى مصطفى محمد لكلا من الثلاثى محمد إبراهيم وخالد الغندور ، وأيمن يونس ، حيث يحمل كل منهم 7 أهداف فقط .

وتأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.