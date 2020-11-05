شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 4 / 11 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،الزمالك يضرب الرجاء بثلاثية ويتأهل لملاقاة الأهلى فى نهائى دورى الأبطال ، لاعبو الزمالك ينضمون لمنتخب مصر السبت استعداداً لمباراتى توجو

الزمالك يضرب الرجاء بثلاثية ويتأهل لملاقاة الأهلى فى نهائى دورى الأبطال

تغلب الزمالك على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى، في إياب الدور قبل النهائي لدورى أبطال أفريقيا، وتقدم مالانجو للرجاء المغربى وأدرك فرجانى ساسى التعادل للزمالك ثم نجح مصطفى محمد فى خطف هدف الفوز للزمالك وعزز مصطفى محمد فوز الزمالك بهدف ثانى له وثالث لفريقه، كان لقاء الذهاب الذى جمع الفريقين فى الدار البيضاء قد انتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله أشرف بن شرقى، وبذلك يتأهل الزمالك إلى المباراة النهائية لملاقاة الأهلى يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى على ستاد برج العرب بعد نجاح الأهلى فى إقصاء الوداد المغربى بدور نصف النهائى.

طارق حامد وزيزو يخضعان لكشف منشطات عقب تأهل الزمالك للنهائى

توجه طارق حامد وأحمد زيزو لاعبى الزمالك للخضوع لكشف المنشطات عقب مباراة الرجاء المغربى، بعدما تأهل الفريق الأبيض إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.

لاعبو الزمالك ينضمون لمنتخب مصر السبت استعداداً لمباراتى توجو

قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى منح لاعبى الزمالك الدوليين راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب مباراتهم أمام الرجاء المغربى فى الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا، على أن ينتظمو فى معسكر المنتخب يوم السبت المقبل استعدادًا لمباراتى توجو يومى 14 و 17 نوفمبر الجارى فى الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2020 بالكاميرون، من أجل إراحة لاعبى الزمالك بسبب تلاحم الموسم وعدم حصولهم على أي راحة أسوة بلاعبى الأهلى وبيراميدز المتواجدين فى المعسكر.

موعد نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلى والزمالك