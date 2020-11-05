شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: ركلة جزاء غير محتسبة الأبرز فى لقاء الزمالك والرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزمالك * الرجاء البيضاوي

المسابقة : إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الملعب : استاد القاهرة

نتيجة المباراة : ثلاثة أهداف مقابل هدف لصالح الزمالك

حكم المباراة : ماجيت نداي

المساعد الأول : ماليك سامبا

المساعد الثاني : نوحا بانجورا

الحكم الرابع : عيسي بوشو

حكام الVAR : بكاري جاسما ، زاخيل سويلا

ميزان التقييم لطاقم الحكام :

حكم المباراة : ماجيت نداي

القرارات الفنية والسيطرة علي المباراة : ادارة تحكيمية متوسطة فنية من الحكم نداي ينقصها الشخصية التحكيمية والخبرات لم يحسن الحكم تقدير المخالفات الفنية خاصة داخل منطقة الجزاء نتيجة عدم الفهم الجيد للقانون وكيفية تطبيق المعايير في مخالفة لمس الكرة باليد وكانت اهم الحالات والحداث كالأتي :

الحالة الأولي : في الدقيقة 18 من الشوط الأول مطالبة من لاعبي الرجاء بركلة جزاء بداعي مخالفة من لاعب الزمالك محمود علاء ضد مهاجم الرجاء بن مالانجو الحكم قريب ويشير باستمرار اللعب واللقطة لم توضح المخالفة هل يوجد ركل من محمود علاء ضد مهاجم الرجاء ام لا والVAR يؤكد علي قرار الحكم بعدم وجود مخالفة .

الحالة الثانية : في الدقيقة 24 من الشوط الأول مطالبة من لاعبي الزمالك بركلة جزاء نتيجة ارتكاب مخالفة لمس الكرة باليد من مدافع الرجاء الحكم لم يحتسب والVAR يؤكد علي قرار الحكم وقرار خاطئ من الحكم بعدم احتساب المخالفة وكان يجب احتساب ركلة جزاء نتيجة وضع اليد الغير طبيعي لحظة لمس الكرة من مدافع الرجاء .

الحالة الثالثة : في الدقيقة 62 يسجل الزمالك هدف عن طريق فرجاني ساسي واعتراض كبير من لاعبي الرجاء علي الحكم بداعي ارتكاب مخالفة القفز من لاعب الزمالك علي مدافع الرجاء قبل تسجيل الهدف الحكم يحتسب الهدف والVAR يؤكد علي عدم وجود مخالفة قبل الهدف والقرار صحيح .

عنصر اللياقة البدنية والتمركز : لياقة بدنية جيدة واستغلال جيد لعناصر اللياقة البدنية علي مدار شوطي اللقاء والحكم يجب أن يطور من اداءة في كيفية التحرك والتمركز اثناء اللعب نتيجة دخولة أكثر من مرة في مسار اللعب وفي مسار تحرك اللاعبين .

العقوبات الأنضباطية والبطاقات : أنذر الحكم كلا عبدالالة مدكور ، فابريس نجاه من الرجاء في الدقائق 20 ، 72 نتيجة اللعب بتهور .

تقييم الحكمان المساعدان :

المساعد الأول : تعاون بأحتساب المخالفات القريبة في الدقائق 72 بتقدير صحيح وقرار صحيح باستمرار اللعب في هدف الزمالك الثالث .

المساعد الثاني : لاتوجد حالات تسلل او اختبارات .

الحكم الرابع : تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون

حكام ال VAR : تاكيد من الVAR علي قرار الحكم في الدقائق 18 ، 24 من الشوط الأول مع حكم المباراة بعدم وجود ركلتي جزاء .