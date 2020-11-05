شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والزمالك "قمة مصرية" فى نهائى أفريقيا لأول مرة فى تاريخ المسابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه الأهلي نظيره الزمالك، فى منافسة مصرية خالصة على لقب الأميرة الافريقية وأيضا سيقام اللقاء فى مصر يوم 27 نوفمبر الجاري وذلك على ستاد برج العرب فى الإسكندرية، بعد تأهل الفريقين للنهائى حيث تأهل الفريق الأحمر على حساب الوداد المغربي وفاز الزمالك على الرجاء المغربي، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ المسابقة كما أن الدور النهائي لم يشهد فريقين من نفس الدولة من قبل.

وتأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.

سبق وأن تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين، حيث من المقرر، أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلى والزمالك، فى التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق 27 من شهر نوفمبر الجارى، على ستاد برج العرب بالإسكندرية