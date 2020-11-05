وزير الرياضة يناقش تصور المشروعات الاستثمارية المقترح تنفيذها بهيئة إستاد القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باعضاء مجلس إدارة هيئة استاد القاهرة لمناقشة التصور النهائي للمشروعات الاستثمارية المقترح تنفيذها داخل الهيئة. أكد وزير الشباب والرياضة على أهمية هيئة استاد القاهرة، احد أكبر المؤسسات الرياضية داخل مصر، والحرص على تحديث منشآته وتطويرها وتحقيق عوائد مالية مناسبة، واتخاذ المسارات الواجبة لتحويله إلى هيئة اقتصادية تخدم المواطنين والمجتمع، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإتاحة الاستخدام المجتمعى لهيئة استاد القاهرة ومنشآتها الرياضية الملحقة بعد تأهيلها وتحديثها ورفع كفاءتها. أشار"صبحي" الي ان الوزارة تسعي نحو تعظيم الاستثمار داخل المنشآت الشبابية والرياضية في جميع محافظات الجمهورية، بمشاركة القطاع الخاص ضمن مشروع الطرح الاستثماري وفق الضوابط والقوانين الحاكمة في هذا الشأن. وتناول الاجتماع الدراسة الخاصة بالمشروعات المقترحة المقرر إقامتها وتطويرها والتي توفر الخدمات المختلفة للمرتادين اجتماعيا ورياضيا وترفيهيا وصحيا، الأمر الذي يعمل علي تنمية موارد هيئة الإستاد وتطويره بصفة مستمرة ودائمة. كما استعرض الاجتماع شرح تفصيلي بتطوير المنطقة الخاصة بهيئة استاد القاهرة وكيفية استغلال المساحات الموجودة داخل الإستاد، ونقط الدخول والخروج من والي الاستاد، وتناول ايضا التصور الخاص بإنشاء الفرع الجديد لنادي " النادي ". الجدير بالذكر ان الدراسة تشتمل علي مقترح إنشاء فرع لنادي النادي The Club داخل هيئة الإستاد، للاستفادة من المساحات الخالية بالهيئة، بالإضافة إلى إنشاء نادي للفروسية، وفندق، ومبنى تجاري، ومركز ثقافي، ومكتبة للشباب، ومركز تدريب، ومركز طبي.

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