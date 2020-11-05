شكرا لقرائتكم خبر عن شريف الشمرلى يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة اتحاد الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم شريف الشمرلى المدير الفنى للمنتخبات الوطنية السابق بإتحاد الكرة الطائرة بأوراق ترشحه على مقعد الرئاسة فى إنتخابات إتحاد اللعبة المقبلة المقرر إقامتها فى الجمعية العمومية العادية المقرر إنعقادها يوم 11 ديسمبر القادم ، و من قبله الرئاسة حتى الثنائى فؤاد عبد السلام رئيس اللجنة المؤقتة للإتحاد السابق وعبد الحميد الوسيمى نائب رئيس الإتحاد السابق بأوراقهما و أحمد عبد الدايم المدير التفيذى السابق للإتحاد .

ومن جانبه كشف سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة مسبقا عن عدم أحقيته فى الترشح فى انتخابات الاتحاد المقبلة المقرر إقامتها فى الجمعية العمومية العادية يوم 11 ديسمبر المقبل، وأعضاء مجلسه أيضا، وأشار إلى أنه وقع هو وأعضاء اللجنة على إقرارات عدم الترشح فى الانتخابات المقبلة قبل استلام الاتحاد.

وحددت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى يوم 6 نوفمبر المقبل موعدا لغلق باب الترشح فى الانتخابات المقبلة لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد فى المرحلة المقبلة وإخطار للهيئات الرياضية التابعة للاتحاد يوم 30 أكتوبر الجارى بموعد الحمعية العمومية العادية و غير العادية لمناقشة اللائحة.

وعينت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب مؤخرا الثنائى محمد المهدى وشريهان سامح فى عضوية اللجنة المؤقتة للاتحاد ليتسنى للمجلس عقد جلساته بصورة قانونية لتحديد موعد الجمعية العمومية العادية، وموعد فتح باب الترشح للانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد فى جمعية عمومية عادية.