هل يتحمل بدر بانون مسئولية هدفين من ثلاثة أحرزهم الزمالك في الرجاء ؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مواجهة الزمالك والرجاء المغربي مشاركة المدافع بدر بانون في صفوف الفريق المغربي، وهي المباراة الأخيرة له قبل الانتقال للأهلي بداية من الموسم الجديد، وأظهرت مباراة الزمالك والرجاء إجادة بانون لمهارة التسليم والتسلم، إلا أنه ينقصه الشراسة في التعامل مع مهاجمي المنافسو التراخي في العاب الهواء، وهو ما ظهر في تركه مصطفي محمد اثناء احرازه الهدف الثاني للزمالك بضربة رأس، وكذلك إخراجه للكرة في منتصف منطقة الجزاء ليستغلها فرجاني ساسي اثناء احرازه الهدف الأول للأبيض.

خطأ بدر بانون فى متابعة مصطفى محمد فى الهدف الثالث

خطأ بدر بانون فى الهدف الثانى

بدر بانون يتابع تسديدة ساسى فى الهدف الاول وتغلب الزمالك على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى، في إياب الدور قبل النهائي لدورى أبطال أفريقيا، وتقدم مالانجو للرجاء المغربى وأدرك فرجانى ساسى التعادل للزمالك ثم نجح مصطفى محمد فى خطف هدف الفوز للزمالك وعزز مصطفى محمد فوز الزمالك بهدف ثانى له وثالث لفريقه، كان لقاء الذهاب الذى جمع الفريقين فى الدار البيضاء قد انتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله أشرف بن شرقى، وبذلك يتأهل الزمالك إلى المباراة النهائية لملاقاة الأهلى يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى على ستاد برج العرب بعد نجاح الأهلى فى إقصاء الوداد المغربى بدور نصف النهائى. وبدأ الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل في حراسة المرمى. محمود علاء ومحمود حمدي الونش وعبد الله جمعة وأحمد عيد في خط الدفاع. طارق حامد وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي في خط الوسط. مصطفى محمد في خط الهجوم. بينما بدأ الرجاء المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد أبو عميره. خط الدفاع: فابريس نجاه - بدر بانون - سند الورفلي - عبد الاله مدكور. خط الوسط: عمر العرجون - زكريا الوردي - عبد الاله الحافيظي - سفيان رحيمي - محسن متولي. خط الهجوم : بن مالانجو.

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