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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 4 / 11 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ، الزمالك يضرب الرجاء بثلاثية ويتأهل لملاقاة الأهلى فى نهائى دورى الأبطال، "كورونا" يُجبر بيراميدز على المدرب الوطنى.
الزمالك يضرب الرجاء بثلاثية ويتأهل لملاقاة الأهلى فى نهائى دورى الأبطال
تغلب الزمالك على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى، في إياب الدور قبل النهائي لدورى أبطال أفريقيا، وتقدم مالانجو للرجاء المغربى وأدرك فرجانى ساسى التعادل للزمالك ثم نجح مصطفى محمد فى خطف هدف الفوز للزمالك وعزز مصطفى محمد فوز الزمالك بهدف ثانى له وثالث لفريقه، كان لقاء الذهاب الذى جمع الفريقين فى الدار البيضاء قد انتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله أشرف بن شرقى، وبذلك يتأهل الزمالك إلى المباراة النهائية لملاقاة الأهلى يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى على ستاد برج العرب بعد نجاح الأهلى فى إقصاء الوداد المغربى بدور نصف النهائى.
"كورونا" يُجبر بيراميدز على المدرب الوطنى
مازال ملف المدير الفنى الجديد الذى سيتولى مهمة تدريب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، يحظى بنصيب الأسد على طاولة مسئولو النادى، حيث يرغبون فى حسم الملف فى أسرع وقت للإعلان عن أسم المدرب الجديد بداية الأسبوع المقبل، حتى يتمكن من استغلال فترة الإعداد للموسم الجديد من بدايتها.
الكشف الطبي يحدد موقف استمرار طاهر أو استبعاده من المنتخب
يخضع طاهر محمد طاهر لاعب الاهلي لكشف طبي أاشعة لتحديد مصيره من الاستمرارفي المنتخب أوالاستبعاد بعد أن اشتكي اللاعب من شد في مران اليوم في إطار الاعداد لمباراتي توجو المقرر لهما يومي 14 و 17 نوفمبر في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022 التي تسضيفها الكاميرون.
تعرف على موقف مدافع الأهلى من المشاركة فى نهائى أفريقيا
أعلن الجهاز الطبى للأهلى جاهزية رامي ربيعة مدافع الفريق لنهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجارى أمام الفائز من مباراة الزمالك والرجاء المغربى المقرر لها التاسعة من مساء اليوم ،الأربعاء، بإستاد القاهرة ضمن إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا علماً بأن لقاء الذهاب بالمغرب كان قد إنتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف.
يقوم الجهاز الطبي للنادي الأهلي بتجهيز حسين الشحات لاعب الفريق لنهائي دوري أبطال إفريقيا المحدد له يوم 27 نوفمبر الجاري بعدما تعرض للإصابة في العضلة الخلفية خلال الفترة الماضية وحرمته من مباراة طلائع الجيش التي أقيمت مساء السبت الماضي بإستاد السلام في ختام بطولة الدوري الممتاز التى توّجبها الأهلي ويرغب الجهاز الطبي في تجهيز اللاعب بشكل مثالي علي الصعيد الطبي ليكون تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة النهائي التي ستكون أمام الفائز من مباراة الزمالك والرجاء المغربي المقرر لها التاسعة من مساء اليوم ،الأربعاء، بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
الرجاء يُطالب الأهلي بتسديد 31 مليون جنيه "كاش" للحصول على بدر بانون
طلب نادي الرجاء المغربي من نظيره الأهلي تسديد قيمة صفقة بدر بانون مدافع الأول "كاش"، وقال مصدر في القلعة الحمراء إن المفاوضات التى تمت على مدار الأيام الماضية بين الأهلي والنادي المغربي بشأن ضم الأول مدافع الأخير بدر بانون شهدت مُطالبة النادي المغربي من الأهلي تسديد قيمة الصفقة (مليوني دولار ) دُفعة واحدة وهو ما يبحثه الأهلي حالياً خاصة وأن المبلغ كبير ويزيد عن الـ31 مليون جنيه، ويتطلع مسئولو القلعة الحمراء لتسديد قيمة الصفقة للنادي المغربي بعدما إنهى الأهلي الصفقة تقريباً.
اتحاد الكرة يتلقى تأكيد من تونس باستضافة بطولة شمال أفريقيا
تلقي جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية اتصالًا من محمود الهمامي المدير التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا مؤكدًا فيه استضافة تونس، لبطولة شمال أفريقيا للشباب تحت 20 سنةً في الفترة من 15 إلي 27 ديسمبر.
الجهاز الفني للمنتخب الوطني يسمح لوسائل الإعلام بحضور مران الغد
تقرر فتح مران المنتخب الوطني الأول، المقرر له في الساعة الثالثة عصر غد الخميس بملعب بتروسبورت، أمام كافة وسائل الإعلام وبدأ الفراعنة معسكره المفتوح أمس الثلاثاء، بإستاد بترسبورت بالتجمع الخامس استعدادا لمواجهة منتخب توجو ذهابا وايابا يومي 14 و17 ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.
أعلن نادى وادى دجلة، تجديد عقد حسام عرفات لاعب الفريق الكروى الأول لمدة موسمين مقبلين، حتى 2022، خلال فترة الانتقالات الحالية، وذلك فى إطار خطة مسئولو النادى الدجلاوى فى الحفاظ على القوام الأساسى للفريق، مع العمل على إجراء بعض التدعيمات، وكان دجلة أعلن التجديد لمحمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق لمدة موسمين، كما تعاقد مع التونسى إيهاب المباركى فى صفقة انتقال حر بعد رحيله عن الترجى التونسى.
طاهر محمد طاهر يشكو من شد في العضلة الأمامية بمران المنتخب
خرج طاهر محمد طاهر لاعب المنتخب الوطني الاول لكرة القدم من بداية مران الفريق اليوم خلال معسكره المفتوح بعد ان اشتكي من شد في العضلة الأمامية، وخضع اللاعب لفحص طبي بمعرفه طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا لتشخيص الإصابة، وواصل المنتخب الوطني تدريباته في ثاني أيام معسكره المفتوح تحت قيادة الكابتن حسام البدري بإنضمام لاعبي الاهلي إلى باقي مجموعة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لدخول المعسكر.
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