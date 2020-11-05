شكرا لقرائتكم خبر عن دوري أبطال أفريقيا.. هنيدي وصلاح عبد الله والحلفاوي يهنئون الزمالك بالفوز على الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنا عدد من نجوم الفن، نادي الزمالك على تأهله إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربي، فيما سيطرت المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على تريندات موقع تويتر، وتصدر "الزمالك" قائمة الأكثر رواجًا على المنصة الاجتماعية، إلى جانب تدشين رواد تويتر هاشتاج "دوري أبطال أفريقيا".

واحتفل الفنان محمد هنيدي بفوز الزمالك على الرجاء المغربي عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا :"أحلى سهرة دي ولا إيه، أووه زملكاوي"، فيما كتب الفنان صلاح عبدالله قائلا :" النهائي الأفريقي لأول مرة (العلم المصري).. مبروك يازمالكي يامالَكي".



هنيدي عبر تويتر

فيما كتب الفنان نبيل الحلفاوي عبر تويتر :"ألف مبروك للزمالك. وألف مبروك لمصر. أول دولة في تاريخ دوري الأبطال يحتل فريقاها قمة البطولة. استكمال الصورة الرائعة للكرة المصرية مسئوليتنا يوم النهائي المصري".



صلاح عبدالله على تويتر

وتغلب الزمالك على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى، في إياب الدور قبل النهائي لدورى أبطال أفريقيا، وتقدم مالانجو للرجاء المغربى وأدرك فرجانى ساسى التعادل للزمالك ثم نجح مصطفى محمد فى خطف هدف الفوز للزمالك.



الحلفاوي عبر تويتر

وعزز مصطفى محمد فوز الزمالك بهدف ثانى له وثالث لفريقه، كان لقاء الذهاب الذى جمع الفريقين فى الدار البيضاء قد انتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله أشرف بن شرقى، وبذلك يتأهل الزمالك إلى المباراة النهائية لملاقاة الأهلى يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى على ستاد برج العرب بعد نجاح الأهلى فى إقصاء الوداد المغربى بدور نصف النهائى.

وبدأ الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

محمود علاء ومحمود حمدي الونش وعبد الله جمعة وأحمد عيد في خط الدفاع.

طارق حامد وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي في خط الوسط.

مصطفى محمد في خط الهجوم.

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمود جنش ومحمود عبدالرازق شيكابالا وحازم إمام ومحمد أوناجم وكابونجو كاسونجو ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالسلام.

بينما بدأ الرجاء المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو عميره.

خط الدفاع: فابريس نجاه - بدر بانون - سند الورفلي - عبد الاله مدكور.

خط الوسط: عمر العرجون - زكريا الوردي - عبد الاله الحافيظي - سفيان رحيمي - محسن متولي.

خط الهجوم : بن مالانجو.