شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى من ملعب الفوز على الرجاء يُهدى والده رسالة "النصر".. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدى أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، والده مرتضى منصور، رئيس النادى، رسالة من خلال قميص ارتداه عقب فوز الفريق الأبيض على الرجاء المغربى، على ستاد القاهرة، وجاءت الرسالة كالتالى:"رسالة إلى أعظم أب.. مرتضى منصور.. إن ينصركم الله فلا غالب لكم"، وذلك عقب تأهل الفريق الأبيض إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا.



أحمد مرتضى

تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.

سبق وأن تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين، حيث من المقرر، أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلى والزمالك، فى التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق 27 من شهر نوفمبر الجارى، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.