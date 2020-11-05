شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي: توقعت التسجيل أمام الرجاء وتخطى الزمالك لبطل المغرب لم يكن سهلاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فرجاني ساسي نجم الزمالك أن الفوز على الرجاء المغربي لم يكن سهلاً، خاصة وأن الفريق المغربي ضغط بكل خطوطه في الأجزاء الأولى من المباراة، وقال ساسي في تصريحات تلفزيونية :"اجتهدت طوال أحداث المباراة وزملائي ساعدوني بشدة، واحرازي للهدف جاء بتوفيق كبير وتوقعت أن أسجلها بهذا الشكل"

وأضاف ساسي أنه هدف الزمالك من أول المباراة هو الفوز بالمباراة وحسم التأهل للمباراة النهائية مؤكداً أن فريقه تحلى بالصبر خاصة بعد تقدم الرجاء.

وتغلب الزمالك على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى، في إياب الدور قبل النهائي لدورى أبطال أفريقيا، وتقدم مالانجو للرجاء المغربى وأدرك فرجانى ساسى التعادل للزمالك ثم نجح مصطفى محمد فى خطف هدف الفوز للزمالك وعزز مصطفى محمد فوز الزمالك بهدف ثانى له وثالث لفريقه، كان لقاء الذهاب الذى جمع الفريقين فى الدار البيضاء قد انتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله أشرف بن شرقى، وبذلك يتأهل الزمالك إلى المباراة النهائية لملاقاة الأهلى يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى على ستاد برج العرب بعد نجاح الأهلى فى إقصاء الوداد المغربى بدور نصف النهائى.

وبدأ الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

محمود علاء ومحمود حمدي الونش وعبد الله جمعة وأحمد عيد في خط الدفاع.

طارق حامد وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي في خط الوسط.

مصطفى محمد في خط الهجوم.

بينما بدأ الرجاء المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو عميره.

خط الدفاع: فابريس نجاه - بدر بانون - سند الورفلي - عبد الاله مدكور.

خط الوسط: عمر العرجون - زكريا الوردي - عبد الاله الحافيظي - سفيان رحيمي - محسن متولي.

خط الهجوم : بن مالانجو.