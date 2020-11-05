شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات الزمالك متواصلة في غرفة الملابس في حضور زادة وتيجانا وأنور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

احتفل لاعبو الزمالك بالتاهل الي نهائي دوري ابطال افريقيا علي حساب الرجاء المغربي عقب الفوز عليه بثلاثة اهداف مقابل هدف في مباراة الإياب التي اقيمت اليوم ، واستمرت احتفالات اللاعبين والجهاز الفني داخل غرفة الملابس عقب المباراة في حضور هاني زادة وإسماعيل يوسف وحمادة أنور أعضاء مجلس الإدارة الذين حرصوا علي الاحتفال مع اللاعبين وتقديم الشكر والتهنئة لهم في غرفة الملابس داخل استاد القاهرة.

وتغلب الزمالك على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى، في إياب الدور قبل النهائي لدورى أبطال أفريقيا، وتقدم مالانجو للرجاء المغربى وأدرك فرجانى ساسى التعادل للزمالك ثم نجح مصطفى محمد فى خطف هدف الفوز للزمالك وعزز مصطفى محمد فوز الزمالك بهدف ثانى له وثالث لفريقه، كان لقاء الذهاب الذى جمع الفريقين فى الدار البيضاء قد انتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله أشرف بن شرقى، وبذلك يتأهل الزمالك إلى المباراة النهائية لملاقاة الأهلى يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى على ستاد برج العرب بعد نجاح الأهلى فى إقصاء الوداد المغربى بدور نصف النهائى.