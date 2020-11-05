شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم 4 / 11 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،موسيمانى يُشيد بصفقة الأهلى القادمة من الدورى التشيكى ، الاهلي يُجهّز حسين الشحات للنهائي الأفريقي بعد "شكوى" الخلفية .

موسيمانى يُشيد بصفقة الأهلى القادمة من الدورى التشيكى

نال أحمد عبد القادر "حمدي" لاعب الأهلي الذي عاد للقلعة الحمراء مؤخراً إشادة الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسمياني خلال التدريبات التى شارك فيها اللاعب على مدار الأيام الماضية حيث تحدث المدير الفني للأهلى بشكل جيد عن اللاعبين الشباب الذين شاركوا في مران الفريق الأول خلال الأيام الماضية قبل لقاء طلائع الجيش الأخير فى ختام بطولة الدور يالتى توّج بها الأهلى.

تعرف على موقف مدافع الأهلى من المشاركة فى نهائى أفريقيا

أعلن الجهاز الطبى للأهلى جاهزية رامي ربيعة مدافع الفريق لنهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجارى أمام الفائز من مباراة الزمالك والرجاء المغربى المقرر لها التاسعة من مساء اليوم ،الأربعاء، بإستاد القاهرة ضمن إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا علماً بأن لقاء الذهاب بالمغرب كان قد إنتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف.

الاهلي يُجهّز حسين الشحات للنهائي الأفريقي بعد "شكوى" الخلفية يقوم الجهاز الطبي للنادي الأهلي بتجهيز حسين الشحات لاعب الفريق لنهائي دوري أبطال إفريقيا المحدد له يوم 27 نوفمبر الجاري بعدما تعرض للإصابة في العضلة الخلفية خلال الفترة الماضية وحرمته من مباراة طلائع الجيش التي أقيمت مساء السبت الماضي بإستاد السلام في ختام بطولة الدوري الممتاز التى توّجبها الأهلي ويرغب الجهاز الطبي في تجهيز اللاعب بشكل مثالي علي الصعيد الطبي ليكون تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة النهائي التي ستكون أمام الفائز من مباراة الزمالك والرجاء المغربي المقرر لها التاسعة من مساء اليوم ،الأربعاء، بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.