شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الزمالك فى بطولة دورى أبطال إفريقيا من البداية حتى النهائى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.

سبق وأن تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين، حيث من المقرر، أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلى والزمالك، فى التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق 27 من شهر نوفمبر الجارى، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ويستعرض ”الخليج 365” فى التقرير التالى مشوار الزمالك فى بطولة دورى أبطال إفريقيا من البداية حتى التأهل..

- الزمالك يبدأ ضربة البداية أمام ديكاداها الصومالى

بدأ الزمالك مشواره بالنسخة الحالية من دورى أبطال إفريقيا، بمواجهة فريق ديكاداها الصومالى، فى دور الـ64 من البطولة، وكانت البداية قوية، حيث نجح الأبيض فى الفوز على الفريق الصومالى بسبعة أهداف دون رد، فى لقاء الذهاب وتكررت نتيجة الإياب أيضًا، بالفوز بسداسية نظيفة، حيث أقيمت المباراتين على ستاد برج العرب.

- جينيراسيون فوت يصنع أول أزمة للزمالك

كان الزمالك على موعد مع لقاء أخر فى دور الـ 32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، مع بطل السنغال جينيراسيون فوت، حيث غادر الأبيض لخوض مباراة الذهاب فى السنغال وهُزم بهدفين مقابل هدف.

فيما كانت الأزمة فى مباراة الإياب بعدما رفض الفريق السنغالى خوض المباراة فى الإسكندرية مُتمسكًا بحقه فى خوض اللقاء فى القاهرة مثلما كان مُحددًا من قبل إدارة القلعة البيضاء، ليذهب جينيراسيون فوت فى موعد المباراة إلى ستاد بتروسبورت بينما كان الزمالك يُقيم معسكره فى الإسكندرية، ليتم بعد ذلك إعادة المباراة وإقامتها فى القاهرة ويتأهل الأبيض إلى دور المجموعات بعد فوزه بهدف دون رد.

- مازيمبى يُطيح بـ "ميتشو" من تدريب الزمالك

بدأ الزمالك مرحلة دور المجموعات بمواجهة مازيمبى الكونغولى، إلا أنه تلقى هزيمة قاسية بثلاثية دون رد، فى الجولة الأولى من دور المجموعات، على ملعب مازيمبى، لتشهد إقالة الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك فى هذا التوقيت، بسبب هذه الهزيمة الثقيلة.

- كارتيرون يبدأ رحلة الزمالك الإفريقية ويتأهل لنصف النهائى

بدأ الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، مشواره الإفريقى مع الفريق الأبيض، بالفوز على أول أغسطس الأنجولى، بهدفين دون رد، فى المباراة التى أقيمت بينهما فى الجولة الثانية من دور المجموعات على ستاد السلام.

ثم واجه الزمالك نظيره زيسكو يونايتد الزامبى، فى زامبيا، بهدف لمثله، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ومن جديد واجه الزمالك نظيره زيسكو يونايتد، على ستاد السلام، بهدفين دون رد، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وفى الجولة الخامسة من دور المجموعات واجه الزمالك مازيمبى الكونغولى وتعادل الفريقين سلبيًا.

وأخيرًا تعادل الزمالك مع أول أغسطس الأنجولى سلبيًا ليتأهل الفريق إلى دور ربع النهائى من دورى أبطال إفريقيا، كثانى مجموعته برصيد 9 نقاط، بعدما فاز فى مباراتين وتعادل 3 مباريات وهُزم مباراة.

وواصل كارتيرون مشواره مع الزمالك فى دورى أبطال إفريقيا ليقود الأبيض للفوز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى إياب دور ربع النهائى بالبطولة الإفريقية، على ستاد القاهرة.

ثم واجه الترجى التونسى فى مباراة الإياب على ستاد رادس، وهُزم بهدف دون رد، ليتأهل الزمالك إلى دور نصف النهائى، ليكون الفرنسى باتريس كارتيرون قد قاد الفريق الأبيض فى 7 مباريات ببطولة دورى أبطال إفريقيا فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى مثلهم وهُزم فى مباراة واحدة، قبل أن يرحل عن قيادة الفريق.

- باتشيكو يقود الزمالك للتأهل للنهائى الإفريقى

تولى جايمى باتشيكو، قيادة فريق الزمالك فى مباراته أمام الرجاء المغربى، فى ذهاب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، وحقق الفوز بالدار البيضاء بهدف دون رد، قبل أن يواصل تفوقه مع الفريق ويتأهل بهم إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد الفوز فى مباراة اليوم.

يذكر، أن بهذه النتيجة يكون قد تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا للمرة الثامنة فى تاريخه، حيث سبق وأن حصد اللقب 5 مرات من قبل أعوام : "1984، 1986، 1993، 1996، 2002"، فيما أخفق مرتين ليصبح وصيفًا للبطولة عامى: "1994، 2016"، بينما سيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 8 الذى يتأهل له.

أما الأهلى فسيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 13 الذى يتأهل له فى تاريخه، حيث سبق وأن حصد بطولة دورى أبطال إفريقيا 8 مرات من قبل أعوام: "1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013"، وأخفق 4 مرات فى تحقيق اللقب وخرج وصيفًا أعوام: "1983، 2007، 2017، 2018"، بينما سيكون هذا النهائى هو رقم 13 الذى يتأهل له.