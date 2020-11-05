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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ، الزمالك يضرب الرجاء بثلاثية ويتأهل لملاقاة الأهلى فى نهائى دورى الأبطال، "كورونا" يُجبر بيراميدز على المدرب الوطنى.

الزمالك يضرب الرجاء بثلاثية ويتأهل لملاقاة الأهلى فى نهائى دورى الأبطال

تغلب الزمالك على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى، في إياب الدور قبل النهائي لدورى أبطال أفريقيا، وتقدم مالانجو للرجاء المغربى وأدرك فرجانى ساسى التعادل للزمالك ثم نجح مصطفى محمد فى خطف هدف الفوز للزمالك وعزز مصطفى محمد فوز الزمالك بهدف ثانى له وثالث لفريقه، كان لقاء الذهاب الذى جمع الفريقين فى الدار البيضاء قد انتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله أشرف بن شرقى، وبذلك يتأهل الزمالك إلى المباراة النهائية لملاقاة الأهلى يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى على ستاد برج العرب بعد نجاح الأهلى فى إقصاء الوداد المغربى بدور نصف النهائى.

"كورونا" يُجبر بيراميدز على المدرب الوطنى

مازال ملف المدير الفنى الجديد الذى سيتولى مهمة تدريب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، يحظى بنصيب الأسد على طاولة مسئولو النادى، حيث يرغبون فى حسم الملف فى أسرع وقت للإعلان عن أسم المدرب الجديد بداية الأسبوع المقبل، حتى يتمكن من استغلال فترة الإعداد للموسم الجديد من بدايتها.

الكشف الطبي يحدد موقف استمرار طاهر أو استبعاده من المنتخب

يخضع طاهر محمد طاهر لاعب الاهلي لكشف طبي أاشعة لتحديد مصيره من الاستمرارفي المنتخب أوالاستبعاد بعد أن اشتكي اللاعب من شد في مران اليوم في إطار الاعداد لمباراتي توجو المقرر لهما يومي 14 و 17 نوفمبر في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022 التي تسضيفها الكاميرون.

تعرف على موقف مدافع الأهلى من المشاركة فى نهائى أفريقيا

أعلن الجهاز الطبى للأهلى جاهزية رامي ربيعة مدافع الفريق لنهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجارى أمام الفائز من مباراة الزمالك والرجاء المغربى المقرر لها التاسعة من مساء اليوم ،الأربعاء، بإستاد القاهرة ضمن إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا علماً بأن لقاء الذهاب بالمغرب كان قد إنتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف.