اخبار الرياضه

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020 العديد من الأخبار المهمة و أبرزها ، الزمالك يضرب الرجاء بثلاثية ويتأهل لملاقاة الأهلى فى نهائى دورى الأبطال، "" يُجبر بيراميدز على المدرب الوطنى.

الزمالك يضرب الرجاء بثلاثية ويتأهل لملاقاة الأهلى فى نهائى دورى الأبطال

تغلب الزمالك على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى، في إياب الدور قبل النهائي لدورى أبطال أفريقيا، وتقدم مالانجو للرجاء المغربى وأدرك فرجانى ساسى التعادل للزمالك ثم نجح مصطفى محمد فى خطف هدف الفوز للزمالك وعزز مصطفى محمد فوز الزمالك بهدف ثانى له وثالث لفريقه، كان لقاء الذهاب الذى جمع الفريقين فى الدار البيضاء قد انتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله أشرف بن شرقى، وبذلك يتأهل الزمالك إلى المباراة النهائية لملاقاة الأهلى يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى على ستاد برج العرب بعد نجاح الأهلى فى إقصاء الوداد المغربى بدور نصف النهائى.

 

 

"كورونا" يُجبر بيراميدز على المدرب الوطنى

 

مازال ملف المدير الفنى الجديد الذى سيتولى مهمة تدريب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، يحظى بنصيب الأسد على طاولة مسئولو النادى، حيث يرغبون فى حسم الملف فى أسرع وقت للإعلان عن أسم المدرب الجديد بداية الأسبوع المقبل، حتى يتمكن من استغلال فترة الإعداد للموسم الجديد من بدايتها.

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الكشف الطبي يحدد موقف استمرار طاهر أو استبعاده من المنتخب

يخضع طاهر محمد طاهر لاعب الاهلي لكشف طبي أاشعة لتحديد مصيره من الاستمرارفي المنتخب أوالاستبعاد بعد أن اشتكي اللاعب من شد في مران اليوم في إطار الاعداد لمباراتي توجو المقرر لهما يومي 14 و 17 نوفمبر في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022 التي تسضيفها الكاميرون.

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تعرف على موقف مدافع الأهلى من المشاركة فى نهائى أفريقيا

 

أعلن الجهاز الطبى للأهلى جاهزية رامي ربيعة مدافع الفريق لنهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجارى أمام الفائز من مباراة الزمالك والرجاء المغربى المقرر لها التاسعة من مساء اليوم ،الأربعاء، بإستاد القاهرة ضمن إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا علماً بأن لقاء الذهاب بالمغرب كان قد إنتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف.

 

الرجاء يُطالب الأهلي بتسديد 31 مليون جنيه "كاش" للحصول على بدر بانون

طلب نادي الرجاء المغربي من نظيره الأهلي تسديد قيمة صفقة بدر بانون مدافع الأول "كاش"، وقال مصدر في القلعة الحمراء إن المفاوضات التى تمت على مدار الأيام الماضية بين الأهلي والنادي المغربي بشأن ضم الأول مدافع الأخير بدر بانون شهدت مُطالبة النادي المغربي من الأهلي تسديد قيمة الصفقة (مليوني دولار ) دُفعة واحدة وهو ما يبحثه الأهلي حالياً خاصة وأن المبلغ كبير ويزيد عن الـ31 مليون جنيه، ويتطلع مسئولو القلعة الحمراء لتسديد قيمة الصفقة للنادي المغربي بعدما إنهى الأهلي الصفقة تقريباً.

 

 

بيراميدز يضع 3 أجانب على قائمة الراحلين

 

استقر مسئولو نادى بيراميدز على رحيل لاعبان أو ثلاثة من الأجانب المحترفين فى صفوف الفريق بالوقت الحالى، لافساح المجال لضم عناصر جديدة خلال فترة الانتقالات الحالية، لتدعيم الصفوف خاصة فى ظل رغبة المسئولون لتحقيق البطولات فى الموسم الجديد، بعد أن خرج بيراميدز من الموسم المنقضى خالى الوفاض بعد أن خسر لقب الكونفدرالية الأفريقية وكأس مصر ولم يتمكن من حصد المركز الثانى فى الدورى الذى يضمن له المشاركة فى دورى أبطال أفريقيا بدلاً من الكونفدرالية.

 

 

 

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