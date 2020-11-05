4 صفقات سوبر لطائرة الاتحاد لتدعيم صفوفهم استعدادا للموسم المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تعاقد مجلس إدارة الإتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى مع أربع صفقات سوبر لتدعيم فريق الكرة الطائرة وهم عمر صالح ضارب مركز " 2 " ، و محمود منصور ضارب مركز " 4 " ، و خالد الفيومى صانع ألعاب مركز " 2 " ، و أحمد محمود ضارب مركز " 4 " لتدعيم صفوف الفريق .
حضر توقيع العقود محمد مصيلحى رئيس النادى و إسماعيل محمد عضو المجلس و جمال صبرى رئيس جهاز الكرة الطائرة و أحمد سمير المدير الفني .
جاء التعاقد مع اللاعبين فى إطار حرص مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى على تدعيم الفريق الأول للكرة الطائرة و الذي أنهى مسابقة الدوري العام محتلاً المركز الخامس و حصل على المركز الرابع ببطولة كأس مصر ، حيث قدم الفريق الأول للكرة الطائرة عروضاً قوية الموسم الماضى .
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