شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي: أهدي الفوز لجمهور الزمالك.. وهدفي يُحسب لبن شرقي وزيزو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، إن فوز الفريق على الرجاء «3-1» اليوم، تحقق عن جدارة واستحقاق، بفضل مجهود وجهد وعرق جميع اللاعبين.

وأضاف «ساسي» في تصريحات بعد المباراة: «أهدي الفوز لجمهور الزمالك العظيم، وأعتبر أن هدفي اليوم في مرمي الرجاء يُحسب لبن شرقي وزيزو»، مؤكدًا أنه توقع إحراز الهدف في الشوط الثاني.