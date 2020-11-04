شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي: أهدي الفوز لجمهور الزمالك.. وهدفي يُحسب لبن شرقي وزيزو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، إن فوز الفريق على الرجاء «3-1» اليوم، تحقق عن جدارة واستحقاق، بفضل مجهود وجهد وعرق جميع اللاعبين.
وأضاف «ساسي» في تصريحات بعد المباراة: «أهدي الفوز لجمهور الزمالك العظيم، وأعتبر أن هدفي اليوم في مرمي الرجاء يُحسب لبن شرقي وزيزو»، مؤكدًا أنه توقع إحراز الهدف في الشوط الثاني.
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