شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسحق الرجاء بثلاثية ويضرب موعدًا مع الأهلي في نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
حقق فريق الزمالك الفوز على ضيفه الرجاء المغربي، بنتيجة 3-1 خلال مباراة العودة لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وكان الزمالك قد فاز في مباراة الذهاب بالمغرب بنتيجة 1-0.
تقدم الرجاء عن طريق المهاجم الكاميروني مالانجو في الدقيقة 48.
وتعادل للزمالك فرجاني ساسي في الدقيقة 61، وتقدم مصطفى محمد بالهدف الثاني والثالث في الدقيقة 84 و 87.
بتلك النتيجة يضرب الزمالك موعدًا في نهائي دوري أبطال أفريقيا مع الغريم التقليدي الأهلي يوم 27 نوفمبر.
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