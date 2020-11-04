شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسحق الرجاء بثلاثية ويضرب موعدًا مع الأهلي في نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق فريق الزمالك الفوز على ضيفه الرجاء المغربي، بنتيجة 3-1 خلال مباراة العودة لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وكان الزمالك قد فاز في مباراة الذهاب بالمغرب بنتيجة 1-0.

تقدم الرجاء عن طريق المهاجم الكاميروني مالانجو في الدقيقة 48.

وتعادل للزمالك فرجاني ساسي في الدقيقة 61، وتقدم مصطفى محمد بالهدف الثاني والثالث في الدقيقة 84 و 87.

بتلك النتيجة يضرب الزمالك موعدًا في نهائي دوري أبطال أفريقيا مع الغريم التقليدي الأهلي يوم 27 نوفمبر.