دوري ابطال افريقيا: الزمالك يتخطى الرجاء برباعية ويضرب موعدا مع الاهلي في النهائي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 نوفمبر 2020 تاهل نادي ​الزمالك​ المصري الى نهائي ​دوري ابطال افريقيا​ لكرة القدم بعدما جدد الفوز على نظيره ​الرجاء​ المغربي وبنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت الفريقين في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة الدولي.

وبذلك سيلاقي الزمالك مواطنه الأهلي في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا على استاد برج العرب بالأسكندرية مساء يوم 27 تشرين الثاني الجاري. سجل هدف الرجاء مالانغو د 47 بينما سجل للقلعة البيضاء فرجاني ساسي د 60 ومصطفى محمد د 85 و 88 واشرف بن شرقي د 91.

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