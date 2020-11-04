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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فان دي بيك: بدأنا بشكل جيد ولا اعرف كيف استقبلنا الهدف الاول والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 نوفمبر 2020
اكد دوني فان دي بيك لاعب مانشستر يونايتد ان لاعبي الفريق يشعرون بحالة من خيبة الأمل بعد خسارتهم أمام باشاك شهير في دوري أبطال أوروبا.
وقال فان دي بيك: "أعتقد أننا بدأنا بشكل جيد ثم استقبلنا هدف لا أعرف كيف حدث ذلك".
وأضاف: "نحن فريق ويجب على الجميع تحمل المسؤولية كانت هناك مساحة كبيرة للعب وصنع شيء ما بعد هدف مارسيال لكننا لم نكن قادرين على خلق العديد من الفرص".
وواصل: "النتيجة بالنسبة للخصم رائعة حقًا ولكنها محبطة للغاية بالنسبة لنا نحن بحاجة إلى التحسين كثيرًا".
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