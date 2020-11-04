فان دي بيك: بدأنا بشكل جيد ولا اعرف كيف استقبلنا الهدف الاول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 نوفمبر 2020

اكد دوني ​فان دي بيك​ لاعب مانشستر يونايتد ان لاعبي الفريق يشعرون بحالة من خيبة الأمل بعد خسارتهم أمام ​باشاك شهير​ في دوري أبطال أوروبا.



وقال فان دي بيك: "أعتقد أننا بدأنا بشكل جيد ثم استقبلنا هدف لا أعرف كيف حدث ذلك".

وأضاف: "نحن فريق ويجب على الجميع تحمل المسؤولية كانت هناك مساحة كبيرة للعب وصنع شيء ما بعد هدف مارسيال لكننا لم نكن قادرين على خلق العديد من الفرص".

وواصل: "النتيجة بالنسبة للخصم رائعة حقًا ولكنها محبطة للغاية بالنسبة لنا نحن بحاجة إلى التحسين كثيرًا".