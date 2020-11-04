شكرا لقرائتكم شاهد .. مصطفى محمد يسجل هدفين للزمالك فى شباك الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سجل مصطفى محمد هدفين متتالين للزمالك فى شباك الرجاء، فى المباراة المقامة بين الفريقان حاليًا، على ستاد القاهرة الدولى، في إياب الدور قبل النهائي لدورى أبطال افريقيا.

وكان أحرز التونسى فرجانى ساسى هدف التعادل للزمالك فى شباك الرجاء بالدقيقة 61، بعدما سجل مالانجو مهاجم نادى الرجاء هدف التقدم فى الدقيقة 84 فى شباك الزمالك.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

محمود علاء ومحمود حمدي الونش وعبد الله جمعة وأحمد عيد في خط الدفاع.

طارق حامد وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي في خط الوسط.

مصطفى محمد في خط الهجوم.

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمود جنش ومحمود عبدالرازق شيكابالا وحازم إمام ومحمد أوناجم وكابونجو كاسونجو ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالسلام.

بينما بدأ الرجاء المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد أبو عميره.

خط الدفاع: فابريس نجاه - بدر بانون - سند الورفلي - عبد الاله مدكور.

خط الوسط: عمر العرجون - زكريا الوردي - عبد الاله الحافيظي - سفيان رحيمي - محسن متولي.

خط الهجوم : بن مالانجو.