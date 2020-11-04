شكرا لقرائتكم أحمد عبد الحليم: عنصر اللياقة البدنية فرق مع الرجاء بالشوط الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بارك أحمد عبد الحليم نجم الزمالك السابق أن فوز الفريق الأبيض على الرجاء المغربي، بثلاثة أهداف لهدف، وتأهله لمواجهة الأهلي في نهائي دوري الأبطال.

قال خلال تصريحات لاستديو قناة الزمالك: "كان فيه قلق في الشوط الأول من الرجاء بسبب الاستحواذ الكامل من الرجاء لحد ما سجلوا الهدف في اول الشوط التاني وبعدها تراجعوا لتأمين الهدف".

تابع: "عنصر اللياقة البدنية فرق مع الرجاء في الشوط الثاني وتقريبا ما راحوش للجون"، مردفا: "فريق الزمالك بيلعب لاخر دقيقة وعنده القيمة البدنية ده غير القيمة الفنية".

استطرد: "محمود علاء والونش مكانوش مصابين بعد المستوى اللي ظهروا عليه في مباراة الرجاء".