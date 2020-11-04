شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يهنئ الزمالك على التأهل لنهائى دورى أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تهنئة نادى الزمالك بالصعود إلى نهائى بطولة أبطال أفريقيا لملاقاة النادى الأهلى فى المباراة النهائية.

وأكد صبحي أن الوزارة كانت حريصة دائما على تقديم كل الدعم والرعاية لقطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك خلال منافساتهم بالبطولة الأفريقية لتحقيق حلم جماهير كرة القدم المصرية فى الاستمتاع لأول مرة بنهائي مصرى خالص فى واحدة من أهم منافسات كرة القدم الأفريقية لنؤكد بذلك على ريادة كرة القدم والرياضة المصرية بوجه عام للقارة الأفريقية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن إصرار الحكومة المصرية على عودة جميع المنافسات الرسمية لكرة القدم وخاصة الدورى الممتاز كان لها الأثر الأهم والفضل الكبير فى ظهور الأندية المصرية بهذا الشكل المشرف وبهذا الأداء والنتائج غير المسبوقة فى تاريخ البطولة الأفريقية سواء بتحقيق الفوز خارج وداخل الأرض أو من خلال النهائى المصرى للبطولة الإفريقية.

مشيرا أنه كان حريصا على توجيه رسائل مستمرة للتأكيد على وقوف الوزارة خلف نادى الزمالك خلال مباراته الهامة والمرتقبة مع نظيره المغربي فريق الرجاء وذلك للاطمئنان على الفريق ولطمأنة جماهير النادى.

وشهد وزير الرياضة من قبل مباراة النادى الأهلى مع الوداد المغربي والتى أقيمت على استاد القاهرة الدولى وانتهت بفوزه وصعوده إلى المباراة النهائية وشهد اليوم مباراة نادى الزمالك مع الرجاء وتحقيقه الفوز والصعود إلى المباراة النهائية فى نهائى مصرى للبطولة الإفريقية.