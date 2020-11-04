شكرا لقرائتكم نتيجة مباراة الزمالك والرجاء فى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.

سبق وأن تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

من المقرر، أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلى والزمالك، فى التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق 27 من شهر نوفمبر الجارى، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ويستعرض "اليوم السابع" فى السطور التالية كم مرة تأهل فيها الزمالك فى بطولة دورى أبطال إفريقيا..

بهذه النتيجة يكون الزمالك قد تأهل إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا للمرة الثامنة فى تاريخه، حيث سبق وأن حصد اللقب 5 مرات من قبل أعوام : "1984، 1986، 1993، 1996، 2002"، فيما أخفق مرتين ليصبح وصيفًا للبطولة عامى: "1994، 2016"، بينما سيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 8 الذى يتأهل له.

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة الرجاء كالتالي: حراسة المرمى: محمد أبو جبل، والدفاع: أحمد عيد، ومحمود علاء، ومحمود حمدي "الونش"، وعبد الله جمعة، وفي الوسط: طارق حامد، وإسلام جابر، فرجاني ساسي، وأحمد سيد زيزو، وأشرف بنشرقي، والهجوم: مصطفى محمد.

وجاء تشكيل الرجاء في مباراة اليوم على النحو الآتي: حراسة المرمى: محمد بوعميرة، وخط الدفاع: فابريس نجاه، سند الورفلي، بدر بانون – عبد الإله مذكور، وفي الوسط: عمر العرجون، زكرياء الوردي، سفيان رحيمي، عبدالإله الحافيظي، محسن متولي، وخط الهجوم: بين مالانجو.