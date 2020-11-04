شكرا لقرائتكم مدرب الرجاء: سيطرنا على الزمالك 90 دقيقة والإجهاد أثر علينا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أشاد جمال السلامى المدير الفني لفريق الرجاء المغربي بلاعبيه رغم الخسارة أمام الزمالك بثلاثة أهداق مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
قال السلامى في تصريحات تلفزيونية:" أهنئ اللاعبين على المجهود خاصة بعد الظروف الصعبة التي عانينا منها وسيطرنا على المباراة طوال الـ90 دقيقة ولكن في النهاية الإجهاد البدنى أثر علينا".
تابع المدير الفني للرجاء:" حاولنا استخدام البدائل لنحصل على الأفضلية ولكن الزمالك سيطر علينا في النصف ساعة الأخيرة ولم أتوقع هذا المستوى من لاعبي الرجاء بعد الظروف التي عشناها".
تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.
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