شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الرجاء .. الأبيض يمطر شباك الفريق المغربى بثلاثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغلب الزمالك على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولى، في إياب الدور قبل النهائي لدورى أبطال افريقيا.

وتقدم مالانجو للرجاء المغربى وأدرك فرجانى ساسى التعادل للزمالك ثم نجح مصطفى محمد فى خطف هدف الفوز للزمالك وعزز مصطفى محمد فوز الزمالك بهدف ثانى له وثالث لفريقه، كان لقاء الذهاب الذى جمع الفريقان فى الدار البيضاء قد انتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله أشرف بن شرقى، وبذلك يتأهل الزمالك إلى المباراة النهائية لملاقاة الأهلى يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى على ستاد برج العرب بعد نجاح الأهلى فى إقصاء الوداد المغربى بدور نصف النهائى.

وبدأ الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

محمود علاء ومحمود حمدي الونش وعبد الله جمعة وأحمد عيد في خط الدفاع.

طارق حامد وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي في خط الوسط.

مصطفى محمد في خط الهجوم.

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمود جنش ومحمود عبدالرازق شيكابالا وحازم إمام ومحمد أوناجم وكابونجو كاسونجو ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالسلام.

بينما بدأ الرجاء المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو عميره.

خط الدفاع: فابريس نجاه - بدر بانون - سند الورفلي - عبد الاله مدكور.

خط الوسط: عمر العرجون - زكريا الوردي - عبد الاله الحافيظي - سفيان رحيمي - محسن متولي.

خط الهجوم : بن مالانجو.

الشوط الأول

شهدت أول ربع ساعة من مباراة الزمالك والرجاء، بداية حماسية من جانب الفريق المغربى الذى خسر فى لقاء الذهاب بالدار البيضاء، بهدف نظيف، ليبدأ المباراة طامحًا فى مباغتة الزمالك حيث هدد مرمى الأبيض خاصة عن طريق التسديدات حيث أطلق سفيان رحيمى تصويبة بوجه القدم خارج مرمى الأبيض ثم واصل الرجاء ضغطه القوى وسط تماسك الدفاعات البيضاء.

فى الدقيقة 18، سقط بن مالانجو مهاجم الرجاء فى منطقة جزاء الزمالك مطالبا بركلة جزاء إلا أن الحكم أكد إن الكرة لا تستحق ركلة جزاء ليتم استكمال اللعب ثم بدأ الزمالك فى الدقيقة 24 فى تشكيل الخطورة على الرجاء بتسديدة من بن شرقي ارتطمت بالدفاع ووصلت إلى زيزو يمين منطقة الجزاء أرسلها عرضية على رأس مصطفى محمد الذي سددها وارتطمت بمدافع الرجاء، وارتدت إلى أشرف بن شرفي سددها قوية بعيدة عن المرمى، ثم جاءت عرضية خطيرة للرجاء من محسن متولى ارتطمت بالونش لتغير الكرة اتجاهها إلا أن أبو جبل نجح فى إنقاذ مرمى الزمالك.

وواصل الرجاء هجماته على مرمى الزمالك حيث وصل فى الدقيقة 40 ولاعبيه قد قاموا بتسديد الكرة 8 مرات منهم مرتين بين القائمين والعارضة، فيما سدد الزمالك مرتين لكن بعيدة عن المرمى، وفى الدقائق الخمسة الأخيرة واصل الفريق المغربى بحثه عن تسجيل هدفًا ولكن نجح لاعبو الأبيض فى الخروج بالشوط الأول بالتعادل السلبى.

الشوط الثانى

فى الدقيقة 47، مررم عبد الإله مدكور الكرة إلى مالاونجو من خارج منطقة جزاء الزمالك الذى سدد كرة قوية ارتطمت بعبد الله جمعة لتغير اتجاه الكرة إلى داخل الشباك البيضاء وسط محاولات من الزمالك بعد ذلك لتعديل النتيجة وسط سيطرة دفاعية للفريق المغربى وفى الدقيقة 59 من ركلة ثابتة مرر زيزو كرة عرضية شكلت خطورة على مرمى الرجاء وسط محاولات بعد ذلك من بن شرقى للتسديد إلا إن تصويبته جاءت غير متقنة.

وفى الدقيقة 61، مرر أشرف بن شرقي الكرة إلى فرجاني ساسي الذي سدد كرة رائعة بالقدم اليمنى ارتطمت بالقائم الأيمن وسكنت الشباك ليتعادل الزمالك مع الفريق المغربى بنتيجة 1 / 1، وفى الدقيقة 67 تمريرة من عبد الإله الحافظي إلى سفيان رحيمي يسار منطقة الجزاء الذى سدد الكرة قوية لكن ارتطمت بمحمود علاء مدافع الزمالك ليحافظ على شباكه من هدف محقق للرجاء وسط هجمات متبادلة من جانب الفريقان.

وفى الدقيقة 85، نجح مصطفى محمد فى تسجيل الهدف الثانى للزمالك بتحويله العرضية التى تلقاها برأسية داخل الشباك البيضاء ثم نجح مصطفى محمد فى تسجيل الهدف الثالث للزمالك بعد تلقيه تمريرة رائعة من فرجانى ساسى ثم خطف أشرف بن شرقى هدفا للأبيض إلا إن الحكم لم يحتسبه بداعى التسلل.