شكرا لقرائتكم هيثم فاروق: أين الحكم في كرة لمسة اليد على مدافع الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق هيثم فاروق نجم الزمالك الأسبق على الكرة التي ارتطمت بيد مدافع الرجاء المغربي أمام الزمالك في المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولى ولم يحتسب الحكم فيها شيء.

قال فاروق في تصريحات تلفزيونية:" في أمور غريبة تحدث وليس لها تفسير، أين مخرج المباراة لحظة التحام الحكم ولاعب الرجاء، لماذا لم يتم إعادة تلك الكرة، وأين الـ"VAR" في كرة لمسة اليد على مدافع الرجاء".

تابع نجم الزمالك الأسبق معلقا على أداء لاعبي الفريق الأبيض:"و احد من أقل الأشواط التي لعبها نادي الزمالك لأن هناك خوف وحرص على النتيجة".

قام الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بتكليف الحكم السنغالى ماجيتى نداى لإدارة مباراة فريق الزمالك أمام الرجاء المغربى حيث يتكون طاقم التحكيم من:"السنغالى ماجيتى نداى حكمًا للساحة، ويعاونه كل من مواطنيه الحاجى ماليك سامبا مساعدًا أول ونوح بانجورا مساعدًا ثانيًا والإثيوبى عيسى جيرا بوشو حكمًا رابعًا".

كما اختار الاتحاد الإفريقى الحكم الجامبى بكارى جاساما حكمًا للفيديو ويعاونه الجنوب أفريقى زاخيل سويلا وفاز الزمالك على الرجاء فى لقاء الذهاب بهدف دون رد سجله المغربى أشرف بن شرقي، فى ستاد محمد الخامس بالمغرب وأسفر الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك والرجاء عن ارتداء الفريق الأبيض زيه التقليدى وهو عبارة عن قميص أبيض وشورت أبيض وشراب أبيض، فيما يرتدى فريق الرجاء المغربى طاقم اخضر كامل قميص وشورت وشراب.