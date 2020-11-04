شكرا لقرائتكم أيمن أشرف: "أساند نفسى دائما لذلك لا أدين لأحد بشىء" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أيمن أشرف لاعب النادى الأهلى، أنه اعتمد على نفسه وساند ودعم نفسه، دون اللجوء إلى احد، ونشر عبر صفحته بموقع تبادل الصور انستجرام صورة على البحر، ومرتديا كوبتشو، وعلق عليها: "أساند نفسى دائما، لذلك لا أدين لأحد بشىء" .

أكد أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، أن جميع اللاعبين قدموا موسماً جيداً، والفريق حقق لقب الدورى عن جدارة واستحقاق، قائلا، "هناك 30 لاعباً فى القائمة كلهم نجوم داخل القلعة الحمراء، وقدموا مستوى جيداً هذا الموسم".

وتابع مدافع الأهلى، "كنا نلعب كل المباريات بشكل قوي، هدفنا فقط تحقيق الانتصار بأكبر عدد من الأهداف، والشكل العام للفريق كان جيداً للغاية، ونتمنى تتويج مجهودنا بالحصول على لقب دورى أبطال إفريقيا".

وحول الفارق بين فايلر وبيتسو موسيمانى قال، "فايلر مدرب جيد، وموسيمانى يتقرب للاعبين، ويتعامل نفسيا مع الجميع حتى من يخرجوا من قائمة المباريات، ويحاول مساعدة اللاعبين الذين لا يشاركون فى المباريات من أجل العودة والمشاركة، وفايلر كان أيضا يحتوى كل اللاعبين".