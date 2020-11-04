شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعادل سلبيًا مع الرجاء فى الشوط الأول وسط خطورة مغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول بين الزمالك والرجاء المغربى، بالتعادل السلبى، فى المباراة المقامة بين الفريقان حاليًا، على ستاد القاهرة الدولى، في إياب الدور قبل النهائي لدورى أبطال افريقيا.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

محمود علاء ومحمود حمدي الونش وعبد الله جمعة وأحمد عيد في خط الدفاع.

طارق حامد وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي في خط الوسط.

مصطفى محمد في خط الهجوم.

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمود جنش ومحمود عبدالرازق شيكابالا وحازم إمام ومحمد أوناجم وكابونجو كاسونجو ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالسلام.

بينما بدأ الرجاء المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد أبو عميره.

خط الدفاع: فابريس نجاه - بدر بانون - سند الورفلي - عبد الاله مدكور.

خط الوسط: عمر العرجون - زكريا الوردي - عبد الاله الحافيظي - سفيان رحيمي - محسن متولي.

خط الهجوم : بن مالانجو.

شهدت أول ربع ساعة من مباراة الزمالك والرجاء، بداية حماسية من جانب الفريق المغربى الذى خسر فى لقاء الذهاب بالدار البيضاء، بهدف نظيف، ليبدأ المباراة طامحًا فى مباغتة الزمالك حيث هدد مرمى الأبيض خاصة عن طريق التسديدات حيث أطلق سفيان رحيمى تصويبة بوجه القدم خارج مرمى الأبيض ثم واصل الرجاء ضغطه القوى وسط تماسك الدفاعات البيضاء.

فى الدقيقة 18، سقط بن مالانجو مهاجم الرجاء فى منطقة جزاء الزمالك مطالبا بركلة جزاء إلا أن الحكم أكد إن الكرة لا تستحق ركلة جزاء ليتم استكمال اللعب ثم بدأ الزمالك فى الدقيقة 24 فى تشكيل الخطورة على الرجاء بتسديدة من بن شرقي ارتطمت بالدفاع ووصلت إلى زيزو يمين منطقة الجزاء أرسلها عرضية على رأس مصطفى محمد الذي سددها وارتطمت بمدافع الرجاء، وارتدت إلى أشرف بن شرفي سددها قوية بعيدة عن المرمى، ثم جاءت عرضية خطيرة للرجاء من محسن متولى ارتطمت بالونش لتغير الكرة اتجاهها إلا أن أبو جبل نجح فى إنقاذ مرمى الزمالك.

وواصل الرجاء هجماته على مرمى الزمالك حيث وصل فى الدقيقة 40 ولاعبيه قد قاموا بتسديد الكرة 8 مرات منهم مرتين بين القائمين والعارضة، فيما سدد الزمالك مرتين لكن بعيدة عن المرمى، وفى الدقائق الخمسة الأخيرة واصل الفريق المغربى بحثه عن تسجيل هدفًا ولكن نجح لاعبو الأبيض فى الخروج بالشوط الأول بالتعادل السلبى.