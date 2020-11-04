شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الكفاءة البدنية و تدريبات خاصة للحراس بمران المنتخب الأولمبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى المنتخب الأولمبي مرانه ظهر اليوم علي الملاعب الفرعية بإستاد القاهره في ثاني أيام معسكره المفتوح استعدادا لمباراة كوريا ثم مواجهة البرازيل يومي 12 و17 نوفمبر الحالي، ضمن برنامج الاعداد لأولمبياد طوكيو الذي ينطلق يوليو 2021 و حرص شوقي غريب على أن يكون المران قويا شمل النواحي التكتيكية والتسديد علي المرمي واختتمه بتقسيمة علي الملعب كاملا.

سيطر الحماس علي التدريبات من جانب اللاعبين في محاوله لاثبات الذات قبل اعلان القائمة النهائية التي ستدخل المعسكر المغلق.

ويواصل المدير الفني محاضراته اليومية مع اللاعبين للتأكيد علي بعض الأمور والواجبات المطلوبة من كل لاعب خلال المران.

ويحرص أسامة جلال مدافع الفريق على الحضور يوميا في موعد التدريب رغم عدم مشاركته، حيث يعالج من إصابة لحقت به خلال مشاركته في اخر مباراه له مع ناديه في الدوري الممتاز، كما غاب صلاح محسن عن مران اليوم لاصابته بنزلة برد.

ومن المقرر ان يؤدي الفريق الأولمبي مرانه في الثالثه عصر الغد علي الملاعب الفرعية بإستاد القاهرة.



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