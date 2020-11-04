شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينضم كهربا للمنتخب بعد إصابة طاهر محمد ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرتبط أسم محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلي بالانضمام للمنتخب في المعسكر المقام حالياً، حال عدم قدرة طاهر محمد طاهر على استكمال المعسكر بداعي الإصابة، ودخل كهربا في مشادة مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية اثناء استلام الأهلي لبطولة الدوري بعد مواجهة طلائع الجيش ليربط البعض استبعاده في بداية المعسكر بسبب هذه الواقعة.

يخضع طاهر محمد لكشف طبي واشعة لتحديد مصيره من الاستمرار في المنتخب او الاستبعاد بعد أن اشتكي اللاعب من شد في مران اليوم في إطار الاعداد لمباراتي توجو المقرر لهما يومي 14 و 17 نوفمبر في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022 التي تسضيفها الكاميرون.

خرج طاهر محمد طاهر لاعب المنتخب الوطني الاول لكرة القدم من بداية مران الفريق اليوم خلال معسكره المفتوح بعد ان اشتكي من شد في العضلة الأمامية، وخضع اللاعب لفحص طبي بمعرفه طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا لتشخيص الإصابة.

وواصل المنتخب الوطني تدريباته في ثاني أيام معسكره المفتوح تحت قيادة الكابتن حسام البدري بإنضمام لاعبي الاهلي إلى باقي مجموعة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لدخول المعسكر.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة توجو ذهابا وإيابا يومي ١٤ و١٧ نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.