بالفيديو.. ساسي يمنح الزمالك الأفضلية بهدف رائع.. واعتراض لاعبي الرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد عمر:

سجل فرجاني ساسي هدف تعادل الزمالك، في شباك الرجاء المغربي، في المباراة المقامة بين الفريقين بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على ستاد القاهرة.

واستغل فرجاني ساسي كرة ارتدت من دفاع الرجاء المغربي، على حدود منطقة الجزاء؛ ليسدد كرة بوجه قدمه الخارجي لتصطدم بالقائم وتسكن شباك الرجاء.

واعترض لاعبو الرجاء على الهدف، مطالبين بعودة الحكم السنغالي لتقنية الفيديو؛ ليتوقف اللعب دقيقتين قبل أن يُستأنف مرة أخرى.

وكان الرجاء تقدم في الدقيقة الثالثة من بداية الشوط الثاني عن طريق بن مالانجو، قبل أن يعادل ساسي النتيجة.

وفي حالة نهاية المباراة بتلك النتيجة يتأهل الزمالك لنهائي دوري الأبطال لمواجهة الأهلي يوم 27 من نوفمبر الجاري على ملعب برج العرب، بعد الفوز ذهابا في كازابلانكا بهدف نظيف.