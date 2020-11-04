محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد عمر: تقدم الرجاء المغربي بهدف الكونغولي بين مالانجو بعد مرور 3 دقائق من الشوط الثاني. وسدد مالانجو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بعبدالله جمعة، لتغير اتجاهها وتسكن شباك محمد أبوجبل. وعادل الرجاء نتيجة مباراة الذهاب والتي خسرها في كازابلانكا بهدف.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- هدف الرجاء في شباك الزمالك.. تصويبة قوية من مالانجو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.