محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباريات العاشرة مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. ونستعرض لكم أبرز نتائج مباريات دوري الأبطال: برشلونة 1 - 0 دينيمو كييف الدقيقة 5: ليونيل مسي تقدم لبرشلونة بهدف مبكر في مرمى دينامو كييف. تشيلسي 2-0 رين كلوب بروج 0-3 بوروسيا دورتموند الدقيقة 14: تورغان هازارد يتقدم لبوروسيا دورتموند الدقيقة 18: هولاند يُسجل الثاني لبوروسيا دورتموند. الدقيقة 32: هولاند يُسجل الهدف الثالث لبوروسيا دورتموند. فيرينكفاروسي 0-0 يوفنتوس لايبزيج 1-1 باريس سان جيرمان الدقيقة 6: سجل أنخيل دي ماريا الهدف الأول لباريس سان جيرمان. إشبيلية 1-2 كراسنودار تابعونا لمزيد من التفاصيل..

كانت هذه تفاصيل خبر دوري الأبطال.. تشيلسي 1-0 رين.. لايبزيج 0-1 سان جيرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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