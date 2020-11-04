بالفيديو- ملخص الشوط الأول.. أبو جبل يتألق وينقذ مرماه والفيديو يتدخل مرتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد عمر:

تألق محمد أبوجبل حارس مرمى الزمالك، وتصدى لهجمتين خطيرتين لمهاجمي الرجاء المغربي؛ ليبقى على النتيجة سلبية دون أهداف خلال أحداث الشوط الأول بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقامة على ستاد القاهرة.

وتصدى أبوجبل ببراعة لرأسية "سند الورفلي" لاعب الرجاء في الدقيقة 11، قبل أن يواصل التألق في الدقيقة 26 بإنقاذ كرة محسن متولي التي غيرت اتجاهها بعد اصطدامها بمحمود حمدي الونش.

إنقاذ أبوجبل الأول

إنقاذ أبو جبل الثاني

وعاد السنغالي الحاجي ماليك سامبا حكم المباراة لتقنية الفيديو مرتين، الأولى في الدقيقة 18 بعد سقوط مالانجو داخل منطقة الجزاء إثر كرة مشتركة مع محمود علاء، ولكن واصل اللعب بناءً على إشارة حكم الـvar.

وفي الدقيقة 24 لعب مصطفى محمد رأسية اصطدمت بيد مدافع الرجاء، ولكن الحكم أمر بمواصلة اللعب بعد إشارة من حكم الفيديو.