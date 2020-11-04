إصابة هافرتز لاعب تشيلسي بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، عن إصابة الألماني كاي هافرتز لاعب الفريق، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

واستبعد فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي، اللاعب الألماني من قائمة الفريق لمواجهة رين الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكشف لامبارد سبب استبعاد هافرتز من قائمة الفريق، وذلك لأن اللاعب الألماني تعرض للإصابة بفيروس كورونا.

وأشار المدرب الإنجليزي إلى أن اللاعب الألماني سيعزل نفسه ذاتياً حتى يتم شفائه من الوباء.