مباشر دوري الأبطال.. الزمالك 1 - 1 الرجاء.. هدف رائع من ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة وحيّة لمباراة الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي في اللقاء الذي يقام على ملعب "استاد القاهرة" ضمن إياب دور الأربعة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

لقاء الذهاب والذي أقيم في 18 أكتوبر الماضي على ملعب "المركب الرياضي بمحمد الخامس" حسمه الزمالك لصالحه بعد الفوز بهدف دون رد جاء عن طريق النجم المغربي الدولي أشرف بنشرقي.

ويحتاج الزمالك لنتيجة التعادل السلبي على أقل تقدير من أجل العبور للمباراة النهائية، في المقابل ليس أمام الرجاء سوى تحقيق نتيجة الفوز بفارق هدف.

وكان الأهلي حجز بطاقة العبور للمباراة النهائية والمقرر له 27 من الشهر الجاري، بعد الفوز الذي حققه الفريق القاهري على حساب الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة (5-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

تشكيل الزمالك: محمد أبو جبل - أحمد عيد - ومحمود علاء - ومحمود حمدي "الونش" - وعبدالله جمعة - طارق حامد - وإسلام جابر - أحمد سيد "زيزو" - فرجاني ساسي - وأشرف بنشرقي - مصطفى محمد.

تشكيل الرجاء: محمد بوعميرة - فابريس نجاه - سند الورفلي - بدر بانون - عبد الإله مدكور - عمر العرجون - زكرياء الوردي - سفيان رحيمي - عبد الإله الحافيظي - محسن متولي - بين مالانجو.

تفاصيل المباراة:

فريق الرجاء في الدقائق العشر الأولى حاول أن يستحوذ على الكرة وهذا ما تم بالفعل إلا أن دفاع الزمالك كان في الموعد.

ومع حلول الدقيقة العاشرة حاول سفيان رحيمي لاعب فريق الرجاء البيضاوي المغربي في الدقيقة العاشرة أن يسجل الهدف الأول للفريق المغربي تمر الكرة بجوار القائم.

أبو جبل ظهر في الموعد وتحديدًا في الدقيقة 11 بعدما أبعد كرة رأسية خطيرة من المدافع الليبي سند الورفلي لتظل النتيجة سلبية.

محاولات الرجاء مستمرة نحو تسجيل هدف التقدم بعد محاولة من بين مالانجو بكرة رأسية في الدقيقة 13 لكن تمر دون خطورة على مرمى الزمالك.

الدقيقة 18 طالب فريق الرجاء بضربة جزاء بعد عرقلة بين مالانجو إلا أن الحكم السنغالي طالب باستكمال المباراة.

الدقيقة 25 كادت أن تشهد هدفًا لصالح الرجاء لولا يقظة أبو جبل بعد عرضية من القائد محسن متولي ترتطم في "الونش" لكن يبعدها مدافع الزمالك قبل دخولها الشباك.

تسديدة جديدة من فريق الرجاء كانت في الدقيقة 28 عن طريق الإله الحافيظي لكن تمر بجوار القائم وسط تراجع دفاعي من الزمالك.

قائد الرجاء محسن متولي ظهر في الدقيقة 41 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن حارس الزمالك أبو جبل يقف في المكان المناسب.

ضربة مبكرة تعرض لها فريق الزمالك بهدف سجله الكونغولي بين مالانجو بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ترتطم في قدم عبد الله جمعة وتتحول في شباك أبو جبل.

فرصة خطيرة من الزمالك كانت عن طريق عرضية من أحمد سيد "زيزو" تصل لأشرف بنشرقي داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية تمر أعلى المرمى في الدقيقة 60.

هدف رائع سجله النجم التونسي فرجاني ساسي في الدقيقة 61 حيث سدد ساسي كرة رائعة من على حدود منطقة الجزاء لتصبح النتيجة (1-1).

سند الورفلي وجه تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء أملاً في تسجيل هدف ثاني لكن تمر الكرة بجوار القائم لتظل النتيجة (1-1).

وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق وجه مصطفى محمد ضربة قاضية في مرمى الرجاء بهدف رأسي رائع عن طريق عرضية من أحمد سيد "زيزو" تصل لرأس مصطفى محمد لينهي المباراة بعدما أصبحت النتيجة (2-1) للأبيض.

الزمالك ومصطفى محمد لم يكتفوا بهدفين ليعود هداف الأبيض ويسجل الهدف الثاني له والثالث للفريق الأبيض بعدما أصبحت النتيجة (3-1) في الدقيقة 88، لكم حكم المباراة عاد لتقنية الفيديو ويحتسب الهدف.

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