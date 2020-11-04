مفاجآت في تشكيل الرجاء أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن جمال السلامي المدير الفني لفريق الرجاء البيضاوي المغربي، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الزمالك ضمن إياب دور نصف النهائي في بطولة دوري أفريقيا.

التشكيل شهد ثلاث تغييرات من المدرب جمال السلامي إما بسبب الإصابة أو الفني حيث سيكون أبرز التعديلات من خلال حراسة المرمى بالدفع محمد بوعميرة بدلاً من أنس الزنيتي.

ويغيب أنس الزنيتي الحارس الأساسي لفريق الرجاء بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حيث أثبتت الفحوصات إصابة الحارس الأساسي للرجاء بفيروس كورونا.

تعديلات دفاعية في تشكيل الرجاء ستظهر للفريق المغربي أمام الزمالك وهنا سيعود الدولي الليبي سند الوفرلي ليكون في الجانب الدفاعي بجوار بدر بانون.

ويأتي الدفع بسند الوفرلي ليظهر بدلاً من إلياس الحداد والذي شارك في لقاء الذهاب، أما التبديل الثالث في وسط الملعب بمشاركة زكرياء الوردي بدلاً من فابريس نجوما.

وجاء تشكيل فريق الرجاء البيضاوي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد بوعميرة.

خط الدفاع: فابريس نجاه - سند الورفلي - بدر بانون - عبد الإله مدكور.

خط الوسط الدفاعي: عمر العرجون - زكرياء الوردي.

خط الوسط الهجومي: سفيان رحيمي - عبد الإله الحافيظي - محسن متولي.

خط الهجوم: بين مالانجو.

مباراة الذهاب شهدت تفوق الزمالك من حيث النتيجة بعد الفوز بهدف دون رد جاء عن طريق النجم المغربي أشرف بنشرقي في لقاء أقيم على ملعب "المركب الرياضي بمحمد الخامس" بالدار البيضاء.

وكان من المفترض أن تقام مباراة الإياب في 24 من الشهر المنقضي إلا أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرر تأجيل المباراة حتى الأول من الشهر الحالي ثم الرابع من نفس الشهر بعد إصابة (14 لاعبًا) بفيروس كورونا.

جدير بالذكر أن المتأهل من لقاء الزمالك والرجاء سيواجه الأهلي في المباراة النهائية والمقرر لها 27 من الشهر الجاري في لقاء سيقام على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية.