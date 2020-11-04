محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد: قرر البرتغالي باتشيكو وضع محمود عبدالرازق "شيكابالا" على مقاعد البدلاء في مواجهة فريقه أمام الرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. ويلعب باتشيكو بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد أبوجبل خط الدفاع: أحمد عيد، محمود الونش، محمود علاء، عبدالله جمعة خط الوسط: طارق حامد، إسلام جابر، فرجاني ساسي خط الهجوم: أحمد زيزو، أشرف بنشرقي، مصطفى محمد ويجلس على مقاعد البدلاء شيكابالا وكابونجو كاسونجو، ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالسلام، وحازم إمام، ومحمد أوناجم، ومحمود جنش. وفاز الزمالك ذهابًا بهدف نظيف في المغرب؛ ليصبح مطالبًا بالحفاظ على فوز الذهاب في العودة بعدم تلقي أي خسارة للتأهل إلى المباراة النهائية ومواجهة الأهلي.

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يحتفظ بشيكابالا وكاسونجو لمباغتة الرجاء في دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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