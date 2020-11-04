تعادل الزمالك والرجاء | مشاهدة مباراة الزمالك والرجاء المغربي اليوم مباشر 04 - 11 -2020 في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

علق أحمد حسام ميدو، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، على مباراة الأبيض والرجاء المغربي، المقامة بينهما الآن، على ستاد القاهرة.

تُقام مباراة الزمالك والرجاء المغربي، الآن، في إطار منافسات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث انتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي.\

شر ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أسوأ شوط للزمالك في البطولة باتشيكو غير طريقة اللعب لـ ٤-٣-٣ فضى نص الملعب على طارق

واختار يلعب بالاجنحة فاتحين فصل الـ ٣ اللي قدام عن وسط الملعب واحنا معانا الكوره.. يارب الشوط يكمل على خير".

أسوأ شوط للزمالك في البطولة باتشيكو غير طريقة اللعب ل ٤-٣-٣ فضى نص الملعب على طارق

واختار يلعب بالاجنحة فاتحين فصل ال ٣ اللي قدام عن وسط الملعب واحنا معانا الكوره..ياربالشوط يكمل على خير

وكان الزمالك قد فاز على الرجاء المغربي، بهدف دون رد، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوي أبطال إفريقيا، المقرر إقامته يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري، على ستاد برج العرب، وذلك عقب فوزه على الوداد المغربي، بنتيجة 5 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بالبطولة الإفريقية.