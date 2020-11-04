نجح نادي الزمالك في تسجيل هدف التعادل مع الرجاء المغربي لتصبح النتيجة هدف لكل منهما، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب القاهرةالدولي ضمن اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.
وسجل فرجاني ساسي هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 61
وكان بن ملانجو سجل هدف التقدم للرجاء في الدقيقة 47 مع بداية الشوط الثاني.
كانت هذه تفاصيل خبر بهدف عالمي.. فرجاني ساسي يسجل التعادل للزمالك أمام الرجاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.