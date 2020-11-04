بهدف عالمي.. فرجاني ساسي يسجل التعادل للزمالك أمام الرجاء

نجح نادي الزمالك في تسجيل هدف التعادل مع الرجاء المغربي لتصبح النتيجة هدف لكل منهما، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب القاهرة

الدولي ضمن اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

وسجل فرجاني ساسي هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 61

من عمر المباراة، بعد تمريرة من اشرف بن شرقي ليسددا التونسي بوجه القدم في أقصى الزاوية ببراعة.

وكان بن ملانجو سجل هدف التقدم للرجاء في الدقيقة 47 مع بداية الشوط الثاني.