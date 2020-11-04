(هدف الزمالك) مشاهدة مباراة الزمالك والرجاء مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم | بث مباشر الزمالك والرجاء beIN SPORT

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والرجاء بالتعادل السلبي بين الفريقين في المباراة المقامة على ستاد القاهرة الدولي حيث شهد الشوط الأول ضغط متواصل من الفريق المغربي ودفاع صلب من الفريق الأبيض وسط تألق حارس مرمى الزمالك محمد أبوجبل.
ويستضيف الزمالك، نظيره الرجاء المغربي على ستاد القاهرة الدولي في إياب دور نصف نهائي دوري الأبطال، وكان الفريق الأبيض حسم موقعة الذهاب بنتيجة 1-0 على ملعب «محمد الخامس»، برأسية المغربي أشرف بن شرقي.
وفي حالة خسارة الزمالك اليوم بهدف نظيف يلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، أما في حالة خسارة الزمالك بأي نتيجة بفارق هدف واحد سيتأهل الرجاء المغربي مباشرة إلى النهائي.
ويحتاج الزمالك للتعادل فقط إيابا للتأهل للمباراة النهائي وملاقاة الأهلي الذي تأهل على حساب الوداد،
وكان المدير الفني لنادي الزمالك، جيمي باتشيكو، أعلن تشكيل القلعة البيضاء للمواجهة المرتقبة ضد الرجاء المغربي، في إياب دور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:
في حراسة المرمى: محمد أبوجبل.
في خط الدفاع: أحمد عيد ومحمود علاء ومحمود حمدي
في خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وإسلام جابر.
في خط الهجوم: مصطفى محمد.
كما أعلن المدير الفني لنادي الرجاء المغربي، جمال السلامي، التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة ضد الزمالك، في إياب دور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وجاء تشكيل الرجاء كالتالي:
في حراسة المرمى: محمد بوعميرة.
وفي الدفاع: فابريس نغاه - سند الورفلي - بدر بانون - عبدالإله مذكور.
وفي الوسط: عمر العرجون - زكرياء الوردي - سفيان رحيمي - عبدالإله الحافيضي - محسن متولي.
وفي الهجوم: بين مالانغو
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