هدد الزمالك، مرمى الرجاء المغربى، بهجمة مركبة ووقف الفريقان لبعض اللحظات انتظارا لقرار الحكم بعد لمس الكرة ليد مدافع الفريق المغربى ولكن جاء قرار الحكم بإن الكرة ليست ركلة جزاء بعد انتظاره أيضا لقرار تقنية الفيديو الذى أكد على قرار الحكم السنغالى ماجيتى نداى فى مباراة الفريقين المقامة حاليًا، على ستاد القاهرة الدولى، في إياب الدور قبل النهائي لدورى أبطال افريقيا. بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل في حراسة المرمى. محمود علاء ومحمود حمدي الونش وعبد الله جمعة وأحمد عيد في خط الدفاع. وأحمد عيد في خط الدفاع. طارق حامد وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي في خط الوسط. مصطفى محمد في خط الهجوم. بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمود جنش ومحمود عبدالرازق شيكابالا وحازم إمام ومحمد أوناجم وكابونجو كاسونجو ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالسلام. بينما بدأ الرجاء المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: محمد أبو عميره. خط الدفاع: فابريس نجاه - بدر بانون - سند الورفلي - عبد الاله مدكور. خط الوسط: عمر العرجون - زكريا الوردي - عبد الاله الحافيظي - سفيان رحيمي - محسن متولي. خط الهجوم : بن مالانجو. شهدت أول ربع ساعة من مباراة الزمالك والرجاء، بداية حماسية من جانب الفريق المغربى الذى خسر فى لقاء الذهاب بالدار البيضاء، بهدف نظيف، ليبدأ المباراة طامحًا فى مباغتة الزمالك حيث هدد مرمى الأبيض خاصة عن طريق التسديدات حيث أطلق سفيان رحيمى تصويبة بوجه القدم خارج مرمى الأبيض ثم واصل الرجاء ضغطه القوى وسط تماسك الدفاعات البيضاء.

كانت هذه تفاصيل خبر تقدم الرجاء | بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والرجاء المغربي اليوم مباشر 04 - 11 -2020 في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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