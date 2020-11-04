يلا شوت جول مشاهدة مباراة برشلونة ودينامو كييف بث مباشر اليوم 4/11/2020 في دوري أبطال أوروبا

في نبأ سار لكل عشاق نادي برشلونة الإسباني في كل مكان بالوطن العربي قبل مواجهة فريق دينامو كييف الأوكراني ببطولة دوري أبطال أوروبا.
ويستضيف برشلونة الإسباني مساء اليوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر فريق دينامو كييف الأوكراني فيإطار منافسات المجموعة السابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وأعلن المدير الفني الهولندي لفريق برشلونة رونالد كومان قائمة الفريق الكتالوني لمواجهة دينامو كييف الأوكراني فيدوري أبطال أوروبا اليوم حيث شهدت القائمة ظهور الحارس الألماني، مارك تير شتيجن، لأول مرة هذا الموسم.
وذلك بعد تعافي الحارس الألماني من الإصابة في الكتف التي عانى منها قبل شهرين ونصف، وخضع لعملية جراحية.
وتنطلق مباراة برشلونة ودينامو كييف في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر
وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة دينامو كييف كالتالي :
تير شتيجن، نيتو، بينيا، دست، بيكيه، ألبا، روبيرتو، لينجليت، فيربو، بوسكيتس، ألينيا، بيانيتش، دي يونج، بيدري، بويج، جريزمان، ميسي، ديمبلي، تريناكو، برايثوايت، فاتي.
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